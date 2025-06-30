Тело 24-летнего Костаса Джорджеллиса, пилота из Великобритании, было обнаружено на военно-морской авиабазе Корпус-Кристи в округе Нуэсес штате Техас, предположительно, он погиб от огнестрельного ранения в голову, пишет Daily Mail.
По словам помощника коронера в Западном Лондоне Ричарда Фернисса, возбуждено уголовное дело, но оно пока приостановлено из-за того, что американская сторона пока не предоставила необходимых сведений.
Уточняется, что Джорджеллис прибыл в США для того, чтобы обучиться на летчика-истребителя.
Пилота обнаружили мертвым еще 29 апреля, однако его долго не могли похоронить, отмечается в публикации.
Напомним, ранее стало известно, что Британия закупит у США 12 самолетов F-35, способных нести ядерное оружие. По словам сенатора Алексея Пушкова, это говорит о том, что британская сторона готовится к «нападению», хотя нападать на эту страну никто не собирался.