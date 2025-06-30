Тело британского пилота с огнестрельным ранением найдено на базе ВМС США

Напомним, ранее стало известно, что Британия закупит у США 12 самолетов F-35, способных нести ядерное оружие. По словам сенатора Алексея Пушкова, это говорит о том, что британская сторона готовится к «нападению», хотя нападать на эту страну никто не собирался.