ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ в Курской области и акватории Азовского моря

Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников в Курской области и в акватории Азовского моря.
Российское военное ведомство заявило, что в Курской области было сбито 10 дронов ВСУ, в акватории Азовского моря 5.
Артиллеристы «Южной» группировки российских войск уничтожили 2 пункта управления БПЛА противника в районе Северска.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше