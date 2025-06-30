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ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ в Курской области и акватории Азовского моря

Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников в Курской области и в акватории Азовского моря.

Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников в Курской области и в акватории Азовского моря.

Российское военное ведомство заявило, что в Курской области было сбито 10 дронов ВСУ, в акватории Азовского моря 5.

Артиллеристы «Южной» группировки российских войск уничтожили 2 пункта управления БПЛА противника в районе Северска.

Читайте материал «Песков рассказал о сроках третьего раунда переговоров России и Украины».

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