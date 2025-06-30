Поддержка граждан и защита банковской тайны: Законы, вступающие в силу 1 июля

С 1 июля мигрантам запретят пользоваться услугами связи без подтверждения личности в салоне связи и предоставления данных. Также будет ограничено количество сим-карт до десяти, а нерасторгнутые договоры приведут к отключению услуг. Кроме того, данные о дактилоскопии мигрантов, находящихся в России более 90 дней, будут вноситься в регистр населения вместе с информацией о выданных им документах.