Военэксперт рассказал, о чем проговорился главком ВСУ Сырский

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в публикации в своих соцсетях ранее объявил о том, что в украинской армии была создана специальная группа по вопросам обороны Сумской области. Военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко рассказал, на что следует обратить внимание в заявлении главкома ВСУ.
По словам эксперта, из полезного, что можно почерпнуть из записи Сырского, можно выделить то, что у противника налажена работа по созданию фортификационных сооружений. Он отметил, что враг уделяет большое внимание созданию антидроновых сеточных коридоров, которыми они закрывают свои дороги, поэтому российской армии, в свою очередь, необходимо вести работу над созданием средств преодоления этих защитных сооружений.
На первый взгляд, как заметил Шлепченко, наиболее технологичным, экономически выгодным и технически масштабированным решением выглядят дроны с распылителем зажигательной смеси. Он обратил внимание на то, что дроны с огнеметами, с зажигательной смесью могут проходить над этими коридорами и просто сжигать сетку, которой эти коридоры затянуты, а потом в образовавшиеся дыры могут заходить FPV-дроны на оптоволокне и уничтожать технику врага.
К тому же следует усиливать воздействие дронами на вторую и третью линию обороны украинских боевиков, постоянно выбивать строительную технику ВСУ и не давать украинцам проводить механизированные работы по созданию оборонительных линий, добавил Шлепченко.
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