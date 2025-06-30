Военэксперт рассказал, о чем проговорился главком ВСУ Сырский

На первый взгляд, как заметил Шлепченко, наиболее технологичным, экономически выгодным и технически масштабированным решением выглядят дроны с распылителем зажигательной смеси. Он обратил внимание на то, что дроны с огнеметами, с зажигательной смесью могут проходить над этими коридорами и просто сжигать сетку, которой эти коридоры затянуты, а потом в образовавшиеся дыры могут заходить FPV-дроны на оптоволокне и уничтожать технику врага.