«Огромное преимущество»: На Западе признали неприятную для Киева правду о российской авиации

Подчёркивается, что эти истребители, эксплуатировавшиеся десятилетиями до передачи Украине, требуют значительных затрат на обслуживание и ремонт. В то же время российский авиапарк состоит преимущественно из современных машин с меньшим сроком эксплуатации.