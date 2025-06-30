«А Россия, как сказал президент [РФ Владимир Путин] на днях, выступая в Минске после заседания Высшего Евразийского экономического совета, планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом. А не выдуманными и не высосанными с пальцами угрозами, как это делают страны — члены НАТО, в том числе Сикорский», — сказал он.