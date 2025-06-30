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Лавров: катастрофическое увеличение расходов на оборону НАТО приведет к краху

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 30 июня. /ТАСС/. Катастрофическое по своим масштабам наращение странами НАТО расходов на оборону приведет к краху альянса, странам Запада нужно руководствоваться здравым смыслом. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Наверное, он предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — сказал министр, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на фоне значительного увеличения НАТО своего военного бюджета заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что наращивание военных расходов Россией приведет к краху.

«А Россия, как сказал президент [РФ Владимир Путин] на днях, выступая в Минске после заседания Высшего Евразийского экономического совета, планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом. А не выдуманными и не высосанными с пальцами угрозами, как это делают страны — члены НАТО, в том числе Сикорский», — сказал он.

Лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24—25 июня в Гааге. Страны — участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.

Американский президент Дональд Трамп 20 июня в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что на Соединенные Штаты не должно распространяться их требование, адресованное к странам — членам НАТО, повысить военные расходы до уровня 5% от ВВП.

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