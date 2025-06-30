«Наверное, он предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — сказал министр, отвечая на просьбу прокомментировать звучащие на фоне значительного увеличения НАТО своего военного бюджета заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что наращивание военных расходов Россией приведет к краху.
«А Россия, как сказал президент [РФ Владимир Путин] на днях, выступая в Минске после заседания Высшего Евразийского экономического совета, планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом. А не выдуманными и не высосанными с пальцами угрозами, как это делают страны — члены НАТО, в том числе Сикорский», — сказал он.
Лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел
Американский президент Дональд Трамп 20 июня в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что на Соединенные Штаты не должно распространяться их требование, адресованное к странам — членам НАТО, повысить военные расходы до уровня 5% от ВВП.