Сейчас Новосибирский арбитражный суд возглавляет Елена Козлова — выпускник юридического факультета Томского государственного университета. В 1982—1989 годах она проходила службу в органах внутренних дел Новосибирского горисполкома. В новосибирском арбитражном суде госпожа Козлова работает с 1992 года. В январе 2008 года она была назначена на пост зампреда суда. В конце 2013 года по указу президента России Владимира Путина заняла должность председателя суда.
Объявлен конкурс на должность председателя новосибирского арбитражного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность председателя арбитражного суда Новосибирской области. Последний день приема документов от соискателей — 30 июля, указывается на сайте ВККС.