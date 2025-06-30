Объявлен конкурс на должность председателя новосибирского арбитражного суда

Сейчас Новосибирский арбитражный суд возглавляет Елена Козлова — выпускник юридического факультета Томского государственного университета. В 1982—1989 годах она проходила службу в органах внутренних дел Новосибирского горисполкома. В новосибирском арбитражном суде госпожа Козлова работает с 1992 года. В январе 2008 года она была назначена на пост зампреда суда. В конце 2013 года по указу президента России Владимира Путина заняла должность председателя суда.