Пятый кандидат подал документы на выборы губернатора Иркутской области

Лариса Егорова, выдвинутая партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», уведомила Избирательную комиссию Иркутской области о своем участии в предстоящих выборах. После проверки документов ей было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета, что позволяет начать сбор необходимых подписей. Об этом irk.aif.ru сообщили в избиркоме Иркутской области.