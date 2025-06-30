Пятый кандидат подал документы на выборы губернатора Иркутской области

Лариса Егорова, выдвинутая партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», уведомила Избирательную комиссию Иркутской области о своем участии в предстоящих выборах. После проверки документов ей было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета, что позволяет начать сбор необходимых подписей. Об этом irk.aif.ru сообщили в избиркоме Иркутской области.
Выборы главы региона назначены на 14 сентября 2025 года. Период выдвижения кандидатов начался 15 июня и продлится до 4 июля. На данный момент документы также подали представители четырех партий и один самовыдвиженец.
Для регистрации всем кандидатам необходимо преодолеть муниципальный фильтр. Необходимо собрать установленное количество подписей депутатов и глав муниципальных образований. На данный момент избирательная кампания вступила в активную фазу.