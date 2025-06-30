Паслер поддержал мегапроект свердловского мэра

Глава округа Дмитрий Нисковских рассказал ЕАН, что реализация проекта в текущем виде невозможна: «Соглашение устарело, а условия, заложенные в нем, регион обеспечить уже не может». При этом он подчеркнул, что участок, ранее выделенный под экокластер, сохраняет значение для развития округа. «Промышленная площадка отражена в Генеральном плане как зона для новых производственных или сельскохозяйственных проектов. Это позволит создать рабочие места и обеспечит развитие Сысерти», — отметил Нисковских.