Паслер поддержал мегапроект свердловского мэра

Глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских обсудил с главой региона запуск электрички из Екатеринбурга в Сысерть. Проект получил одобрение врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Однако основным препятствием для реализации остаются промышленные пути, находящиеся в частной собственности. Об этом Дмитрий Нисковских рассказал корреспонденту ЕАН после визита главы региона на фестиваль «Лето на заводе». Там в минувшую субботу также прошла встреча с местными жителями и депутатами.
Передача промышленных путей в ведение области позволит региону самостоятельно формировать транспортную политику.
«Когда частники передадут железную дорогу — тогда и запустимся. Сейчас она не наша и не РЖД. Есть бизнес, который иначе смотрит на ситуацию. Но нам это направление интересно. Если не договоримся — будем забирать и развивать сами», — заявил Денис Паслер.
Речь идет о путях, принадлежащих Предприятию промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ). Владельцем инфраструктуры является сысертский бизнесмен Александр Козлов, получивший актив в ходе приватизации 90-х. По данным источников, он не намерен передавать пути, несмотря на интерес области.
Сейчас Сысерть и Екатеринбург связаны только автобусами. Появление электропоезда стало бы важным шагом для удобства жителей, особенно на фоне активной застройки округа и роста потока дачников. Модернизация 27-километрового участка железной дороги от ст. Сысерть до города Сысерти позволит добираться с центрального вокзала Екатеринбурга до главного города округа за 40 минут. Промежуточными станциями будут Седельниково, Полевой и ЕКАД Южный.
Также во время визита врио губернатора затрагивались вопросы строительства новых школ, детсадов, жилья для врачей и педагогов, очистных сооружений и благоустройства городской среды.
Проблема с инфраструктурой обсуждалась в рамках более широкой повестки развития Сысерти. В тот же день Паслер официально объявил о расторжении концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса. Проект вызывал протесты со стороны жителей и экологов из-за близости к жилым районам.
Глава округа Дмитрий Нисковских рассказал ЕАН, что реализация проекта в текущем виде невозможна: «Соглашение устарело, а условия, заложенные в нем, регион обеспечить уже не может». При этом он подчеркнул, что участок, ранее выделенный под экокластер, сохраняет значение для развития округа. «Промышленная площадка отражена в Генеральном плане как зона для новых производственных или сельскохозяйственных проектов. Это позволит создать рабочие места и обеспечит развитие Сысерти», — отметил Нисковских.
Юлия Литвиненко.