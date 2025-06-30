Politico узнала об усилиях ЕС по принятию санкций после вето Словакии

Издание напоминает, что санкции в нынешнем виде блокирует Словакия, из-за этого блок не смог утвердить 18-й пакет на саммите на прошлой неделе. Премьер-министр Роберт Фицо хочет получить ряд исключений из плана по отказу от импорта российского газа. В числе уступок, которых добивается Братислава — гарантии того, что словацкие компании не будут привлечены к ответственности за разрыв контрактов с российскими фирмами, а также возмещение транзитных сборов.