Пенсии и трудоустройство: что изменится для казахстанцев в 2025 году

С 1 января 2025 года в Казахстане сохраняются ранее установленные пороги достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала, почему снижать эти пороги пока не планируют. Также она ответила на вопрос о необходимости трудовых книжек в современных условиях, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.