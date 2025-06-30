Пенсии и трудоустройство: что изменится для казахстанцев в 2025 году

С 1 января 2025 года в Казахстане сохраняются ранее установленные пороги достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала, почему снижать эти пороги пока не планируют. Также она ответила на вопрос о необходимости трудовых книжек в современных условиях, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Напомним, порог достаточности — это минимальная сумма на пенсионном счете, при которой гражданин имеет право использовать часть накоплений досрочно, например, для покупки жилья или оплаты лечения. Несмотря на ожидания части населения, эти показатели не были пересмотрены и остаются на уровне 2023−2024 годов.
Пенсионные накопления — это основа финансовой стабильности человека в старости. Если позволить массово снимать их в раннем возрасте, это ослабит защиту будущих пенсионеров. Мы не хотим ставить под угрозу качество жизни людей в пожилом возрасте.
Таким образом, в 2025 году действуют следующие пороги достаточности:
- для 20-летних — 3,26 млн тенге;
- для 30-летних — 4,58 млн тенге;
- для 40-летних — 6,1 млн тенге;
- для граждан старшего возраста — до 10 млн тенге в зависимости от возраста.
Второй вопрос касался трудоустройства. Журналисты поинтересовались, почему многие работодатели по-прежнему требуют трудовую книжку, несмотря на цифровизацию.
Министр подчеркнула, что в современных реалиях трудовая книжка не является обязательным документом, и ее отсутствие не должно вызывать беспокойства у работников.
«Сегодня важнее заключить электронный трудовой договор и зарегистрировать его в специальной системе. Стаж теперь подтверждается участием в пенсионной системе, а не бумажной книжкой. От архаичных подходов пора отходить», — отметила Светлана Жакупова.
По ее словам, даже те, у кого никогда не было трудовой книжки, имеют законное подтверждение стажа через уплату пенсионных взносов.
Что это значит для граждан:
- Молодые работники могут не оформлять трудовую книжку — главное, чтобы договор был зарегистрирован.
- Пенсионные средства остаются неприкосновенными до достижения установленного порога, чтобы обеспечить достойную старость.
- Цифровизация трудовых отношений и прозрачность пенсионной системы — ключевые направления развития социальной политики Казахстана.
Ранее Светлана Жакупова сообщала, что в Казахстане в 2026 году ожидается повышение пенсий и пособий. На эти цели будет выделено свыше 622 млрд тенге.
Также глава ведомства анонсировала пересчет минимальной зарплаты в Казахстане — он будет вестись по новой методике.