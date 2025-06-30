Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА, сообщил Лавров

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Казахстан обсуждали тему пролета украинских БПЛА над казахстанской территорией, Астана заверила, что обсуждает ее и в контактах с Украиной.
«Мы упоминали об этом… Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец», — сказал Лавров журналистам, говоря о встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.
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