Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовской области необходимы цифровые экзамены для мигрантов

Привлечение трудовых мигрантов является важным шагом для развития региональной экономики. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину.

Источник: Коммерсантъ

«Мы прекрасно понимаем, что без приезжей рабочей силы экономика региона развиваться не будет», — подчеркнула госпожа Стенякина.

По словам депутата ГД, крайне важно, чтобы приезжающие работники понимали местную культуру и соблюдали российские законы.

Депутат также отметила готовность Ростовской области к возможным нововведениям в сфере миграционного контроля.

«Если будет принято решение о введении экзамена для мигрантов с использованием цифровых технологий, регион справится с технологической нагрузкой», — заверила госпожа Стенякина.