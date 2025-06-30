Ростовской области необходимы цифровые экзамены для мигрантов

«Мы прекрасно понимаем, что без приезжей рабочей силы экономика региона развиваться не будет», — подчеркнула госпожа Стенякина.
По словам депутата ГД, крайне важно, чтобы приезжающие работники понимали местную культуру и соблюдали российские законы.
Депутат также отметила готовность Ростовской области к возможным нововведениям в сфере миграционного контроля.
«Если будет принято решение о введении экзамена для мигрантов с использованием цифровых технологий, регион справится с технологической нагрузкой», — заверила госпожа Стенякина.