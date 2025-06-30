Путин поздравил с 100-летием ветерана Юрия Горюнова из Екатеринбурга

Юрий Дмитриевич родился в Переславле-Залесском. В годы войны он сначала трудился в тылу, ремонтируя двигатели, а затем был призван в армию и служил в системе ПВО. Он участвовал в боевых операциях под Курском, Харьковом, Полтавой, а также охранял небо Запорожья во время Ялтинской конференции, сообщает «КП-Екатеринбург».