Путин поздравил с 100-летием ветерана Юрия Горюнова из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветерану Великой Отечественной войны и почетному гражданину Свердловской области Юрию Горюнову, которому 1 июля исполнится 100 лет. Юбиляр проживает в Екатеринбурге и продолжает работать консультантом в отрасли, которой посвятил всю жизнь.
Юрий Дмитриевич родился в Переславле-Залесском. В годы войны он сначала трудился в тылу, ремонтируя двигатели, а затем был призван в армию и служил в системе ПВО. Он участвовал в боевых операциях под Курском, Харьковом, Полтавой, а также охранял небо Запорожья во время Ялтинской конференции, сообщает «КП-Екатеринбург».
После демобилизации Горюнов окончил МВТУ им. Баумана и по распределению попал в Свердловск, где проработал на турбомоторном заводе более полувека. Он участвовал в создании первых газотурбинных установок для газопроводов и внедрении ЭВМ в инженерные расчеты.
В течение 20 лет Юрий Дмитриевич преподавал в Свердловском энергетическом техникуме и руководил дипломными проектами студентов УПИ. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается в профессии.
«Вы и Ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и самоотверженным трудом созидали великую державу… Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравлении президента.