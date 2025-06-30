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Лукашенко проводит кадровый день

Отмечается, что белорусский лидер продолжит сегодня ротационную работу. Предыдущий кадровый день президент провел 22 мая.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в понедельник кадровый день, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Рабочую неделю начинаем с кадров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня глава государства продолжит ротационную работу.

Предыдущий кадровый день президент Беларуси провел 22 мая, тогда новые назначения получили 26 человек, в том числе Наталья Петкевич, Владимир Караник, Владимир Перцов и Валерий Вакульчик.

Кадровый день коснулся также и руководства министерств и представителей местной вертикали.

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