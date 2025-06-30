Лукашенко проводит кадровый день

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в понедельник кадровый день, об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Рабочую неделю начинаем с кадров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня глава государства продолжит ротационную работу.
Предыдущий кадровый день президент Беларуси провел 22 мая, тогда новые назначения получили 26 человек, в том числе Наталья Петкевич, Владимир Караник, Владимир Перцов и Валерий Вакульчик.
Кадровый день коснулся также и руководства министерств и представителей местной вертикали.