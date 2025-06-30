Лукашенко проводит кадровый день с внушительным списком назначений 30 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день с внушительным списком назначений на 29 фамилий в понедельник, 30 июня.. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Рабочую неделю начинаем с кадров», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале напомнили, что предыдущий кадровый день глава государства провел 22 мая и сегодня большая ротационная работа будет продолжена. Сообщается, что список назначенцев внушительный.
Уже известно, что в рамках кадрового дня будет назначен новый помощник президента. Кроме того, глава государства обновит состав дипломатического корпуса и местные органы власти — речь идет практически про все регионы Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про кадровые ошибки среди руководителей в Беларуси.
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