Жаслан Мадиев прокомментировал отказ от сайта eGov

По его словам, eGov — очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более 1 000 услуг.
«Более 90 процентов госуслуг доступны в онлайн-формате. Это критически важный инструмент для получения госуслуг», — озвучил Мадиев.
На вопрос журналистов о том, кто будет занимаясь разработкой обновленного сайта eGov, министр отметил, что это возьмут на себя казахстанские специалисты. По его словам, слухи о том, что для этого будут привлекаться российские компании являются не правильной трактовкой.
20 марта 2025 года глава Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов прокомментировал слухи о якобы возможном закрытии ЦОНов.