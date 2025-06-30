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Жаслан Мадиев прокомментировал отказ от сайта eGov

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 30 июня 2025 года в кулуарах правительства заявил, что в Казахстане не планируют отказываться от сайта eGov, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, eGov — очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более 1 000 услуг.

«Более 90 процентов госуслуг доступны в онлайн-формате. Это критически важный инструмент для получения госуслуг», — озвучил Мадиев.

На вопрос журналистов о том, кто будет занимаясь разработкой обновленного сайта eGov, министр отметил, что это возьмут на себя казахстанские специалисты. По его словам, слухи о том, что для этого будут привлекаться российские компании являются не правильной трактовкой.

20 марта 2025 года глава Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов прокомментировал слухи о якобы возможном закрытии ЦОНов.