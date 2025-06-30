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Ответственность за незаконное использование БПЛА ужесточают в Беларуси

За ввоз в Беларусь, хранение, эксплуатацию и изготовление беспилотников предусмотрена уголовная ответственность.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания приняли в первом чтении проект закона об ужесточении ответственности за незаконное использование гражданских беспилотных летательных аппаратов, передает корреспондент Sputnik.

В Овальном зале сегодня проходит заседание второй сессии нижней палаты белорусского парламента. Проект закона представил в первом чтении министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

«Законом предусматривается введение уголовной и административной ответственности за ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА в отношении физических, юридических лиц и ИП», — отметил министр.

По его словам, предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин. Как отметил депутат Юрий Марецкий, основная цель проекта закона — обеспечение национальной и общественной безопасности, а также безопасности полетов в воздушном пространстве страны.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений в административный и уголовный кодексы», — отметил депутат.

Он напомнил, что соответствующим указом президента предусмотрен ряд ограничений и запретов на использование БПЛА.

«За нарушение данного президентского указа 297 предусмотрена административная ответственность, а за повторное нарушение в течение года — уголовная ответственность», — сказал депутат.

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