Радий Хабиров вручил госнаграды деятелям культуры

Церемония награждения прошла в Центре управления Республики Башкортостан 30 июня. Заслуженные награды вручил Глава региона Радий Хабиров.
Звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» получил артист хора высшей категории Башкирского государственного академического театра оперы и балета Инсаф Абдуллин. Солист фронтовой творческой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа третий год находится на специальной военной операции.
«Хочу поблагодарить правительство и Главу за такую высокую награду, а также за поддержку участников СВО, за постоянную гуманитарную помощь, выражаю благодарность фонду “Защитники Отечества”. Благодарю свою жену за ее поддержку, благодаря ей я здесь, живой и могу продолжать заниматься музыкой, находясь на СВО, благодарен руководству театра, моим коллегам из хора, всей труппе», — сказал артист.
Благодарностью Главы Республики Башкортостан поощрены артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист России и Башкортостана Айрат Ахметшин, артисты Башкирского государственного академического театра оперы и балета: премьер Рустем Бикбулатов и солист оперной труппы Любовь Буторина, а также режиссер театра Ляйсан Сафаргулова.
За выдающиеся достижения и вклад в развитие республики Благодарностью Главы Башкирии также награждены коллективы Башкирского государственного академического театра оперы и балета, Башкирского государственного театра кукол, Русского государственного драматического театра города Стерлитамак.
«Выражаем благодарность правительству за то, что мы имеем возможность заниматься своим любимым делом и Главе — за ваше участие и пристальное внимание за нашим театром и за возможность показывать наши спектакли не только в республике, но и в Москве», — отметил руководитель Башоперы Александр Алексеев.
«Вы — наша гордость и продвигаете культуру Башкортостана далеко за пределами республики», — подчеркнул в своем поздравлении Радий Хабиров.
Ранее, Радий Хабиров назвал триумфом культуры победу Башоперы в «Золотой маске», сообщал «Башинформ».