Радий Хабиров вручил госнаграды деятелям культуры

«Выражаем благодарность правительству за то, что мы имеем возможность заниматься своим любимым делом и Главе — за ваше участие и пристальное внимание за нашим театром и за возможность показывать наши спектакли не только в республике, но и в Москве», — отметил руководитель Башоперы Александр Алексеев.