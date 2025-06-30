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Лукашенко рассказал о поступающих к нему жалобах белорусов на безразличие чиновников

Лукашенко рассказал о жалобах от белорусов на безразличие чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 30 июня сказал о поступающих к нему жалобах белорусов на безразличие чиновников. Подробности привели в телеграм-канале «Пул Первого».

— Частенько мне и лично (я же общаюсь с людьми) поступают жалобы на волокиту и безразличие, — акцентировал внимание глава государства.

Александр Лукашенко уточнил, что жалобы на волокиту и безразличие поступают в тех областях, где есть проблемы. По его словам, Администрации президента необходимо задействовать все органы власти, чтобы подобного не было.

— Что-что, а безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны властей быть не должно, — заявил президент Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.

Кроме того, Лукашенко хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем.

Ранее Минприроды сказало белорусам, что делать при встрече с диким животным.

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