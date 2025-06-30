Партия экс-премьера Тарлева ведет переговоры с политсилами о создании предвыборного блока

«Мы готовы вести переговоры со всеми здравомыслящими людьми, в первую очередь, которые разделяют эти принципы. Найдем точку соприкосновения? Хорошо. Нет — посмотрим. Но из тех около десяти партий, с кем мы ведем переговоры о возможном создании блока, партия власти не фигурирует, и мы не переживаем», — заявил политик.