Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане откажутся от бумажных больничных листов

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила в кулуарах правительства 30 июня 2025 года, что в Казахстане планируется полный переход от бумажных больничных листов к их цифровым аналогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава Минздрава отметила, что соответствующий приказ уже подписан и начинается поэтапная реализация в медицинских организациях.

«Поэтому у каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн. Сейчас в обороте находятся обе формы — бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных. Тоже просто определенный период времени должен пройти. А так законодательно, но нормативно мы все это уже закрепили и отработали», — озвучила Акмарал Альназарова.

Она подчеркнула, что уже сегодня можно получить электронную версию больничного листа, потому что функционал полностью реализован в медицинских информационных системах.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, нужны ли молодому поколению казахстанцев трудовые книжки. По ее словам, эту архаичность должны перебороть.