В Казахстане откажутся от бумажных больничных листов

«Поэтому у каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн. Сейчас в обороте находятся обе формы — бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных. Тоже просто определенный период времени должен пройти. А так законодательно, но нормативно мы все это уже закрепили и отработали», — озвучила Акмарал Альназарова.