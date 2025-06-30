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Стали известны детали соглашения между властями Челябинска и сервисами кикшеринга

Стали известны детали соглашения между властями Челябинска и Магнитогорска с сервисами кикшеринга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Речь идет о правилах использования электросамокатов.

«Сервисы кикшеринга МТС Юрент и Whoosh и администрация Челябинска подписали “дорожную карту” по повышению безопасности средств индивидуальной мобильности и регламент работы сервисов на территории города. Соглашение о соблюдении правил использования СИМ было также подписано с администрацией Магнитогорска», — прокомментировали в пресс-службе Whoosh.

Документы определяют комплекс мероприятий, направленных на урегулирование вопросов использования СИМ.

В частности, регламентируют места размещения электросамокатов, определяют «медленные зоны» — участки с высоким пешеходным трафиком, на которых шеринговые самокаты будут автоматически замедляться до 10−15 км/ч, а также зоны запрета поездок — участки, на которых передвижение на прокатных СИМ будет запрещено.

В рамках соглашения операторы также займутся нанесением парковочной разметки для средств индивидуальной мобильности в Челябинске. Таким образом пользователям будет проще находить места, где можно взять самокат в аренду или оставить его на стоянке. Суммарно в течение сезона операторы нанесут более 130 разметок на наиболее востребованных парковках во всех районах города.

В рамках формирования культуры поездок операторы займутся проведением образовательных мероприятий по обучению ПДД.

Операторы также договорились о размещении социальной рекламы, которая должна напоминать о важности соблюдения ПДД и культуры вождения на самокатах.

Также будет подготовлен долгосрочный план по созданию и велоинфраструктуры для СИМ в Челябинске.