Стали известны детали соглашения между властями Челябинска и сервисами кикшеринга

Речь идет о правилах использования электросамокатов.
«Сервисы кикшеринга МТС Юрент и Whoosh и администрация Челябинска подписали “дорожную карту” по повышению безопасности средств индивидуальной мобильности и регламент работы сервисов на территории города. Соглашение о соблюдении правил использования СИМ было также подписано с администрацией Магнитогорска», — прокомментировали в пресс-службе Whoosh.
Документы определяют комплекс мероприятий, направленных на урегулирование вопросов использования СИМ.
В частности, регламентируют места размещения электросамокатов, определяют «медленные зоны» — участки с высоким пешеходным трафиком, на которых шеринговые самокаты будут автоматически замедляться до 10−15 км/ч, а также зоны запрета поездок — участки, на которых передвижение на прокатных СИМ будет запрещено.
В рамках соглашения операторы также займутся нанесением парковочной разметки для средств индивидуальной мобильности в Челябинске. Таким образом пользователям будет проще находить места, где можно взять самокат в аренду или оставить его на стоянке. Суммарно в течение сезона операторы нанесут более 130 разметок на наиболее востребованных парковках во всех районах города.
В рамках формирования культуры поездок операторы займутся проведением образовательных мероприятий по обучению ПДД.
Операторы также договорились о размещении социальной рекламы, которая должна напоминать о важности соблюдения ПДД и культуры вождения на самокатах.
Также будет подготовлен долгосрочный план по созданию и велоинфраструктуры для СИМ в Челябинске.