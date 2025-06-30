Стали известны детали соглашения между властями Челябинска и сервисами кикшеринга

В рамках соглашения операторы также займутся нанесением парковочной разметки для средств индивидуальной мобильности в Челябинске. Таким образом пользователям будет проще находить места, где можно взять самокат в аренду или оставить его на стоянке. Суммарно в течение сезона операторы нанесут более 130 разметок на наиболее востребованных парковках во всех районах города.