В Башкирии до конца года газ проведут ещё в 33 посёлка

За оставшуюся половину года в Башкирии планируется подключить к газу еще 33 населенных пункта. Об этом в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов. Для этого достраиваются пять межпоселковых газопроводов и 11 объектов.
Всего в 2021—2025 годы построено более 2 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, осуществлена газификация 181 населенного пункта с 26 тыс. домовладений.
В 2026—2030 годах должны быть построены 35 межпоселковых газопроводов.
Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что огромный потенциал к газификации у садовых товариществ, им тоже нужно предоставить возможность подключиться к газопроводам и получать дешёвое топливо. Газ возможно провести в 423 СНТ в 20 районах республики, где находятся 15 тыс. домов.
Также идёт работа по догазификации. На сегодня подано 76 тыс. заявок, из которых 82% выполнены (61,3 тыс. домов).
Ранее сообщалось, что месяц назад компания ввела в эксплуатацию четыре распределительных газопровода для газификации посёлков Шмидтово Уфимского района, Идрисово, Юлаево и Терменево Салаватского района.