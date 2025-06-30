В Башкирии до конца года газ проведут ещё в 33 посёлка

За оставшуюся половину года в Башкирии планируется подключить к газу еще 33 населенных пункта. Об этом в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов. Для этого достраиваются пять межпоселковых газопроводов и 11 объектов.