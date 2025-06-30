В Воронеж приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Кроме того, министру представили планы по дальнейшему развитию медицины в регионе. В частности, было озвучено, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Воронеже планируют построить четыре модульных приемных отделения для экстренных пациентов. Одно из них будет создано уже в этом году. Всего же в регионах до конца 2024 года откроют 21 новое отделение, а к 2030 году — 99.В России на сегодняшний день регистрируется около 38 млн вызовов скорой помощи в год. При этом более 85% бригад прибывают на место в течение 20 минут, что соответствует установленным нормативам.