В Чехии рассказали о попытках склонить Трампа к санкциям против России

Павел охарактеризовал Трампа как человека, который хочет «провоцировать». Он напомнил, что предыдущие американские президенты также настаивали на необходимости больше инвестировать в оборону — будь то Джордж Буш-младший или Барак Обама, — однако все эти призывы воспринимались легкомысленно. «Дональд Трамп пришел с другим подходом — он просто сказал, если вы этого не сделаете, я вас не буду защищать. Для всех это прозвучало как удар шрапнели, но это разбудило их», — сказал Павел.