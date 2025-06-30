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В Крыму установили новый праздник

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника — Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым устанавливаются следующие праздничные дни: 23 января — День многодетной семьи в Республике Крым», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, установление в Крыму данного праздника приурочено к дате издания указа президента России от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Учреждение в Республике Крым памятной даты 23 января — это признание заслуг многодетных семей в соответствии с федеральным законом, отметили авторы законопроекта.

По их словам, установление Дня многодетной семьи в Крыму призвано символически связать региональную политику поддержки семей с федеральными нормам, повысить осведомленность граждан о мерах социальной помощи многодетным семьям, способствовать популяризации многодетности через публичные мероприятия и информационные кампании.