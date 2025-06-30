В Крыму установили новый праздник

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял в первом и втором чтениях законопроект об установлении нового праздника — Дня многодетной семьи, который будет отмечаться 23 января. Соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в понедельник.