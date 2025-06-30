Международный день парламентаризма: Матвиенко поздравила Нарбаеву

ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву с Международным днем парламентаризма.
Она отметила, что, с момента установления в 2018 году, этот праздник символизирует возрастающую роль парламентариев в поддержании и упрочении мира и безопасности, придает дополнительный импульс консолидации их усилий, имеет большое значение для развития института парламентаризма, подчеркивает важность законодательной системы и особую роль народного представительства в современном демократическом обществе.
По словам Матвиенко, Международный день парламентаризма призван подчеркнуть важность миссии, возложенной на законодательные органы власти, — обеспечивать эффективное функционирование правовой системы государства, соблюдение прав и свобод граждан.
«Законодатели содействуют решению актуальных международных и региональных проблем. От их эффективной работы во многом зависит внутриполитическая и социально-экономическая стабильность государства. В условиях глобальных вызовов растет значимость парламентской дипломатии как инструмента гармонизации межгосударственного общения», — говорится в поздравительном обращении спикера Совфеда.
Телеграммы с поздравлениями также получили главы парламентов стран Центральной Азии, Азербайджана, Армении и государств дальнего зарубежья.