Международный день парламентаризма: Матвиенко поздравила Нарбаеву

Она отметила, что, с момента установления в 2018 году, этот праздник символизирует возрастающую роль парламентариев в поддержании и упрочении мира и безопасности, придает дополнительный импульс консолидации их усилий, имеет большое значение для развития института парламентаризма, подчеркивает важность законодательной системы и особую роль народного представительства в современном демократическом обществе.