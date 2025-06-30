Кремль сожалеет в связи с отменой Азербайджаном мероприятий по линии России

Ранее Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений. Также парламентская делегация Азербайджана отменила свое участие в запланированном заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) страны и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству в Москве. Поводом для таких решений названы действия правоохранительных органов в Екатеринбурге, которые пресекли деятельность этнической группировки. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, утверждая, что в ходе рейдов двое азербайджанцев были убиты и несколько человек получили травмы.