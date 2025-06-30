В Казахстане усилят меры по защите медработников

«Речь идет, в том числе, об оснащении приемных покоев тревожными кнопками. Кроме того, планируется возобновить дежурства сотрудников полиции в стационарах — как это практиковалось ранее. Также будут ужесточены требования к охранным организациям, обеспечивающим безопасность в медицинских учреждениях. Этот вопрос требует времени, но он крайне актуален и не может быть отложен. Что касается ношения видео-жетонов сотрудниками скорой помощи — сейчас эта мера реализуется в пилотном режиме. В целом, они уже помогают: со стороны пациентов наблюдается больше дисциплины, и со стороны медработников, которые оказывают помощь. Поэтому это тоже определенный метод защиты наших сотрудников», — озвучила министр.