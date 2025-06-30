Фальков: белорусы смогут поступать в российские вузы по грантам с 2025 года

«Ее отличие от простой квоты состоит в том, что за счет грантов можно оплатить страховку, проживание в общежитии, проезд к месту обучения и обратно. И, если программа осваивается хорошо, то это еще и повышенная стипендия», — отметил глава Минобрнауки России.