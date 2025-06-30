Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков: белорусы смогут поступать в российские вузы по грантам с 2025 года

Абитуриенты, которые получат грантовую поддержку, смогут рассчитывать на покрытие транспортных расходов, проживание в общежитии, страховку и некоторые дополнительные денежные бонусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июн — Sputnik. В этом году абитуриентам из-за рубежа, в том числе белорусам, будет впервые предоставлена возможность поступления в российские вузы по грантам, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отвечая на вопрос Sputnik.

«Да, мы в этом году запускаем такую возможность. Впервые предоставляем возможность абитуриентам из-за рубежа получить грант. По итогам этого года посмотрим, как это пойдет», — сказал он по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в понедельник.

Фальков напомнил, что Россия ежегодно предоставляет зарубежным абитуриентам правительственные квоты для поступления в университеты. Белорусам выделяется самое большое количество бесплатных мест — 1300. Однако с 2025 года вводится дополнительный инструмент — грантовая поддержка.

«Ее отличие от простой квоты состоит в том, что за счет грантов можно оплатить страховку, проживание в общежитии, проезд к месту обучения и обратно. И, если программа осваивается хорошо, то это еще и повышенная стипендия», — отметил глава Минобрнауки России.

По его словам, в этом году для иностранцев будет выделено 2500 грантовых мест. Претендовать на них сможет далеко не каждый.

«Принцип отбора — только через интеллектуальное состязание. То есть конкурсный жесткий отбор, и только тогда можно получить гранты», — пояснил министр.

Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше