Фальков: белорусы смогут поступать в российские вузы по грантам с 2025 года

МИНСК, 30 июн — Sputnik. В этом году абитуриентам из-за рубежа, в том числе белорусам, будет впервые предоставлена возможность поступления в российские вузы по грантам, сообщил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отвечая на вопрос Sputnik.
«Да, мы в этом году запускаем такую возможность. Впервые предоставляем возможность абитуриентам из-за рубежа получить грант. По итогам этого года посмотрим, как это пойдет», — сказал он по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в понедельник.
Фальков напомнил, что Россия ежегодно предоставляет зарубежным абитуриентам правительственные квоты для поступления в университеты. Белорусам выделяется самое большое количество бесплатных мест — 1300. Однако с 2025 года вводится дополнительный инструмент — грантовая поддержка.
«Ее отличие от простой квоты состоит в том, что за счет грантов можно оплатить страховку, проживание в общежитии, проезд к месту обучения и обратно. И, если программа осваивается хорошо, то это еще и повышенная стипендия», — отметил глава Минобрнауки России.
По его словам, в этом году для иностранцев будет выделено 2500 грантовых мест. Претендовать на них сможет далеко не каждый.
«Принцип отбора — только через интеллектуальное состязание. То есть конкурсный жесткий отбор, и только тогда можно получить гранты», — пояснил министр.
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