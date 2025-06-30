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Лукашенко назначил новых послов в страны дальней дуги

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство белорусских дипломатических миссий в ряде государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Комсомольская правда

Евгений Соболевский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств.

Дмитрий Красовский будет руководить белорусской дипмиссией в Кении. Он также назначен по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле стал Дмитрий Деревинский. А посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Кувейте Игорь Белый также назначен по совместительству послом в Бахрейне.

Кроме того, глава государства дал согласие на назначение Евгении Борткевич генеральным консулом Беларуси в Стамбуле (Турция).

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