Лукашенко назначил новых послов в страны дальней дуги

Евгений Соболевский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств.
Дмитрий Красовский будет руководить белорусской дипмиссией в Кении. Он также назначен по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венесуэле стал Дмитрий Деревинский. А посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Кувейте Игорь Белый также назначен по совместительству послом в Бахрейне.
Кроме того, глава государства дал согласие на назначение Евгении Борткевич генеральным консулом Беларуси в Стамбуле (Турция).