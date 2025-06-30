Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый город-побратим появился у Краснодара в Китае

Краснодар и Шицзячжуане стали городами-побратимами.

Источник: соцсети

Новый город-побратим появился у Краснодара в Китае. В кубанской столице подписали соглашение с Шицзячжуане. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале.

В китайском городе Шицзячжуане проживают около 11 млн человек.

«Это политический, экономический, культурный и транспортный центр провинции Хэбэй и один из 100 лучших городов Китая по качеству жизни. Первые контакты между нашими городами были установлены в 2022 году, когда мы подписали Меморандум о намерении заключить побратимские отношения в онлайн-режиме», — рассказал Евгений Наумов.

Краснодар и Шицзячжуане наращивали взаимодействие в сфере экономики. Для молодежи городов проводили совместные мероприятия.

Глава Краснодара отметил, что у городов большие перспективы сотрудничества в экономике, торговле, культуре, туризме, образовании и спорте.

«Уверен, новая страница взаимодействия будет насыщена многими полезными и нужными для жителей наших городов проектами и яркими событиями», — добавил Евгений Наумов.