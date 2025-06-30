Новый город-побратим появился у Краснодара в Китае. В кубанской столице подписали соглашение с Шицзячжуане. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале.
В китайском городе Шицзячжуане проживают около 11 млн человек.
«Это политический, экономический, культурный и транспортный центр провинции Хэбэй и один из 100 лучших городов Китая по качеству жизни. Первые контакты между нашими городами были установлены в 2022 году, когда мы подписали Меморандум о намерении заключить побратимские отношения в онлайн-режиме», — рассказал Евгений Наумов.
Краснодар и Шицзячжуане наращивали взаимодействие в сфере экономики. Для молодежи городов проводили совместные мероприятия.
Глава Краснодара отметил, что у городов большие перспективы сотрудничества в экономике, торговле, культуре, туризме, образовании и спорте.
«Уверен, новая страница взаимодействия будет насыщена многими полезными и нужными для жителей наших городов проектами и яркими событиями», — добавил Евгений Наумов.