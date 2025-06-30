Новый город-побратим появился у Краснодара в Китае

«Это политический, экономический, культурный и транспортный центр провинции Хэбэй и один из 100 лучших городов Китая по качеству жизни. Первые контакты между нашими городами были установлены в 2022 году, когда мы подписали Меморандум о намерении заключить побратимские отношения в онлайн-режиме», — рассказал Евгений Наумов.