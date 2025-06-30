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В Краснодарском крае определились претенденты на губернаторский пост

В Краснодарском крае завершился первый этап избирательной кампании на пост губернатора региона. Об этом заявила доцент кафедры конституционного и административного права КубГУ Марина Курячая — член Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В предвыборной гонке участвуют четыре политика, представляющие ключевые парламентские партии:

— Действующий глава региона Вениамин КондратьевЕдиная Россия»);

— Коммунист Александр Сафронов (КПРФ);

— Либерал-демократ Иван Тутушкин (ЛДПР);

— Социалист Денис Хмелевской («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Теперь кандидатам предстоит пройти процедуру сбора подписей. Согласно требованиям, каждый из них должен заручиться поддержкой не менее 710, но не более 745 муниципальных депутатов и глав поселений. При этом подписи должны быть собраны как минимум в 33 районах края. При этом не более 128 подписей могут быть получены от депутатов городского и районного уровней. Остальные должны быть собраны в сельских и городских поселениях.

Избирательная комиссия начнет прием документов 20 июля, а завершит 30 июля в 18:00. После проверки представленных материалов станет известно, кто из кандидатов официально примет участие в выборах.

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