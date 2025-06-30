В Краснодарском крае определились претенденты на губернаторский пост

В предвыборной гонке участвуют четыре политика, представляющие ключевые парламентские партии:
— Действующий глава региона Вениамин Кондратьев («Единая Россия»);
— Коммунист Александр Сафронов (КПРФ);
— Либерал-демократ Иван Тутушкин (ЛДПР);
— Социалист Денис Хмелевской («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
Теперь кандидатам предстоит пройти процедуру сбора подписей. Согласно требованиям, каждый из них должен заручиться поддержкой не менее 710, но не более 745 муниципальных депутатов и глав поселений. При этом подписи должны быть собраны как минимум в 33 районах края. При этом не более 128 подписей могут быть получены от депутатов городского и районного уровней. Остальные должны быть собраны в сельских и городских поселениях.
Избирательная комиссия начнет прием документов 20 июля, а завершит 30 июля в 18:00. После проверки представленных материалов станет известно, кто из кандидатов официально примет участие в выборах.