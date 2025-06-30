В Краснодарском крае определились претенденты на губернаторский пост

Теперь кандидатам предстоит пройти процедуру сбора подписей. Согласно требованиям, каждый из них должен заручиться поддержкой не менее 710, но не более 745 муниципальных депутатов и глав поселений. При этом подписи должны быть собраны как минимум в 33 районах края. При этом не более 128 подписей могут быть получены от депутатов городского и районного уровней. Остальные должны быть собраны в сельских и городских поселениях.