Назначен новый министр молодежной политики Самарской области — Владимир Усов

Информация о смене руководства этой структуры появилась на официальном сайте правительства Самарской области.
Новым министром стал Владимир Усов, которому на сегодняшний день исполнилось 43 года.
Он является кандидатом социологических наук, доцентом и на протяжении ряда лет занимает должность в Приволжском государственном университете путей сообщения, где активно участвует в образовательной и научной работе.
Кроме того, Усов известен своей деятельностью в сфере развития молодёжных организаций.
Отметим, что до этого обязанности руководителя ведомства исполняла Наталья Рогова.
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