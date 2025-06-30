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Назначен новый министр молодежной политики Самарской области — Владимир Усов

Информация о смене руководства этой структуры появилась на официальном сайте правительства Самарской области.

Информация о смене руководства этой структуры появилась на официальном сайте правительства Самарской области.

Новым министром стал Владимир Усов, которому на сегодняшний день исполнилось 43 года.

Он является кандидатом социологических наук, доцентом и на протяжении ряда лет занимает должность в Приволжском государственном университете путей сообщения, где активно участвует в образовательной и научной работе.

Кроме того, Усов известен своей деятельностью в сфере развития молодёжных организаций.

Отметим, что до этого обязанности руководителя ведомства исполняла Наталья Рогова.

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