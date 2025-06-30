МИД: РФ в качестве ответной меры ограничит доступ к веб-ресурсам 15 СМИ из ЕС

«В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов (Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ “Красная звезда”), принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале текущего года так называемого 16-го санкционного пакета, российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам 15 СМИ государств — членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации», — указали в дипведомстве.