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МИД: РФ в качестве ответной меры ограничит доступ к веб-ресурсам 15 СМИ из ЕС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры на рестрикции Европейского союза в отношении российских изданий и информканалов ограничивает доступ на своей территории к веб-ресурсам 15 европейских СМИ. Об этом говорится в заявлении МИД.

Источник: РИА "Новости"

«В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов (Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ “Красная звезда”), принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале текущего года так называемого 16-го санкционного пакета, российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам 15 СМИ государств — членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации», — указали в дипведомстве.

Как отметили в министерстве, официальный Брюссель и столицы государств — членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы «политически мотивированных репрессий» не останутся без надлежащей реакции с российской стороны.

«Ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах — участницах блока, которые сделали сознательный выбор в пользу раскручивания санкционной спирали в нарушение всех своих международных обязательств в сфере обеспечения плюрализма СМИ и свободы доступа к информации», — подчеркнули в дипведомстве.

Там также отметили, что «в случае если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ».

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