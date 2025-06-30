МИД: РФ в качестве ответной меры ограничит доступ к веб-ресурсам 15 СМИ из ЕС

«В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов (Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ “Красная звезда”), принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале текущего года так называемого 16-го санкционного пакета, российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам 15 СМИ государств — членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации», — указали в дипведомстве.
Как отметили в министерстве, официальный Брюссель и столицы государств — членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы «политически мотивированных репрессий» не останутся без надлежащей реакции с российской стороны.
«Ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах — участницах блока, которые сделали сознательный выбор в пользу раскручивания санкционной спирали в нарушение всех своих международных обязательств в сфере обеспечения плюрализма СМИ и свободы доступа к информации», — подчеркнули в дипведомстве.
Там также отметили, что «в случае если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ».