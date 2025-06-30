Кремль надеется, что сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной прояснятся в ближайшее время.
В Киеве знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции.
Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина.
Кремль не сомневается, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике.
Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций.
События в Екатеринбурге связаны с работой правоохранительных органов и не должны быть поводом для демаршей со стороны Баку.
Москва сожалеет в связи с решениями Баку по отмене мероприятий по линии РФ.
Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции.
Кремль назвал суверенным решением Армении выход или участие в ОДКБ.
Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации. А что касается приостановления или возобновления участия, опять же будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване.
Россия заинтересована в том, чтобы и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном.
В повестке дня нет разговора Путина с Алиевым, но если потребуется, он состоится в сжатые сроки.
В Кремле посоветовали мэру Одессы почитать учебник истории.
Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история. Богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией, это очевидный факт.
30 июня Владимир Путин сегодня проведет совещание, где будет обсуждаться социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии.
Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам.