Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 30 июня: главное

Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов и не может, и не должно являться поводом для подобной реакции.