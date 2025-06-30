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В Крыму ввели двухпроцентный налог на недострои

Константинов: Госсовет Крыма ввел двухпроцентный налог на недострои.

Источник: Комсомольская правда

Госсовет Крыма ввел налог на объекты незавершенного строительства, ставка составит 2%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Владимир Константинов.

По его словам, депутаты во втором чтении приняты поправки к закону «О налоге на имущество организаций». Парламентарии установили налоговые ставки для недвижимости.

«Для жилых помещений и строений, многоквартирных, наемных и садовых домов, гаражей и машино-мест налоговая ставка устанавливается в размере 1%», — отметил Константинов.

По его словам, налог на недострои будет выше. Ставка для таких объектов составит 2%. Глава парламента отметил, что изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

Крым — туристический регион, и недостроенные здания портят его облик.

заявил Константинов

По его словам, закон позволит снизить количество таких объектов. Кроме того, как пояснил руководитель Госсовета, документ также направлен на профилактику появления новых недостроев.