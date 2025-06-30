Washington Post: Трамп запрещает сотрудникам администрации записывать информацию

А в агентстве по охране окружающей среды через несколько месяцев после того, как Илон Маск начал требовать от федеральных служащих еженедельной отправки электронных писем с подробным отчетом о проделанной работе, некоторые менеджеры стали звонить сотрудникам, чтобы сообщить, что они больше не обязаны это делать. Но письменных уведомлений об этом не было, рассказал газете один из сотрудников. «Я никогда не видел такого уровня секретности и непрозрачности со стороны какого-либо руководства, в том числе военного, — сказал ветеран администрации общих служб с почти десятилетним стажем. — Мы ни о чем не узнаем, пока это не произойдет».