Однако, как отмечает The Wall Street Journal, «в течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области, солдаты, воевавшие там, говорили, что они предполагали, что военные будут готовить мощные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска они обнаружили устаревшие окопы без прикрытия с воздуха от беспилотников. В настоящее время солдаты сами окапывают свои позиции, подвергаясь атакам беспилотников». Украинские бойцы также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются части и соединения ВС РФ, не были заминированы.