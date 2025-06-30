Из-за чего между Москвой и Баку начался дипломатический скандал. Главное

Массовые задержания и обыски, проведенные правоохранительными органами в Екатеринбурге в конце июня 2025 года по подозрению в тяжких преступлениях начала 2000-х годов, вылились в серьезный дипломатический кризис между Россией и Азербайджаном. В центре событий — возобновленное расследование убийства бизнесмена Юниса Пашаева 2001 года, а также заявления Баку о гибели двух своих граждан во время рейдов и последовавшие за этим резкие политические шаги.
Международная реакция и политические последствия
Азербайджан выразил протест, вызвав временного поверенного в делах России в МИД АР и заявив о гибели двух своих граждан и ранениях нескольких других в ходе екатеринбургских рейдов. Азербайджанская сторона потребовала расследования, привлечения виновных к ответственности и компенсации ущерба.
В ответ на действия российских силовиков Баку отменил ряд культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями, отозвал приглашение вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку и отказался от участия парламентской делегации в запланированном форуме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия правоохранителей были связаны с раскрытием организованной преступной группы и российская сторона дала необходимые разъяснения, заверив в контроле над ситуацией.
Убийство Юниса Пашаева: Дело 2001 года
Ключевым эпизодом, вызвавшим новый виток расследования, стало убийство екатеринбургского бизнесмена азербайджанского происхождения Юниса Пашаева в мае 2001 года. Он погиб от множественных ножевых ранений неподалеку от кафе «Каспий». По данным следствия и свидетельствам очевидцев, перед смертью Пашаев якобы успел назвать имена нападавших. Убийство совершила группа лиц, и подозрение с самого начала пало на членов семью Сафаровых, которая, как утверждается, контролировала кафе «Каспий» и имела широкие связи в местной диаспоре. Это дело, казавшееся нераскрытым долгие годы, теперь находится на особом контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.
Фигуранты: Семья Сафаровых и их бизнес
В рамках недавних событий под стражу заключены Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы — директора и совладельцы кафе, подозреваемые в причастности к преступлениям. Также в деле фигурируют Зиеддин и Гусейн Сафаровы, считавшиеся основателями заведения; оба скончались в ходе рейдов, по официальной версии — от сердечных приступов. Камал Сафаров был госпитализирован, а Вугар и Магамед Сафаровы после задержания отпущены. Члены этой семьи, согласно данным следствия и СМИ, владеют развитым ресторанно-торговым бизнесом в Екатеринбурге, включая компании «Далида», «Нигма» и несколько фирм «Агдам».
История скандального кафе «Каспий»
Кафе «Каспий» стало не только местом одного из эпизодов убийства, но и символом сложных взаимоотношений между этническими сообществами, правоохранителями и городскими властями. Расположенное на берегу живописного озера Шарташ, оно позиционировалось как место с видом и вкусным шашлыком, но при этом часто становилось объектом скандалов и проверок. В 2004 году в подсобном помещении кафе трагически погиб Александр Сафаров — за несколько дней до своей свадьбы. Местные издания указывали на возможный погром на национальной почве, организованный скинхедами.
Судебные и административные проблемы заведения не прекращались годами. В 2013 году здание признали самостроем, начались длительные судебные процессы. В 2016 году кафе было снесено, но уже через три месяца восстановлено. В 2017 году его снова закрывали за многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. В 2018 году власти вновь признали кафе незаконным — на этот раз окончательно, и строение было демонтировано принудительно. Однако и это не стало концом истории — в 2023 году кафе снова открылось, несмотря на очередное закрытие по причине антисанитарии.
Ход расследования
30 июня 2025 года уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению Александра Бастрыкина. Фигурантам предъявили обвинения по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство по найму». Следствие полагает, что мотивом преступлений стала борьба за влияние и контроль над бизнесом в сферах торговли и общепита.