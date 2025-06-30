Из-за чего между Москвой и Баку начался дипломатический скандал. Главное

Судебные и административные проблемы заведения не прекращались годами. В 2013 году здание признали самостроем, начались длительные судебные процессы. В 2016 году кафе было снесено, но уже через три месяца восстановлено. В 2017 году его снова закрывали за многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности. В 2018 году власти вновь признали кафе незаконным — на этот раз окончательно, и строение было демонтировано принудительно. Однако и это не стало концом истории — в 2023 году кафе снова открылось, несмотря на очередное закрытие по причине антисанитарии.