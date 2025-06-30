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В Казахстане появятся войска территориальной обороны — Токаев подписал закон

Закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны.

Источник: Nur.kz

АЛМАТЫ, 30 июн — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан».

«Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды.

Закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением министерства обороны соответствующими функциями.

Документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.

Отмечается, что в Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году.