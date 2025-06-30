В Казахстане появятся войска территориальной обороны — Токаев подписал закон

Отмечается, что в Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году.