В Кремле прокомментировали реакцию Азербайджана на скандал с задержаниями в Екатеринбурге

В Москве выразили сожаление в связи с разрывом отношений с Азербайджаном и подчеркнули важность их дальнейшего развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы глубоко опечалены сложившейся ситуацией», — сказал Песков журналистам. В Москве считают, что меры, принятые азербайджанской стороной, являются чрезмерными. По мнению представителей Кремля, проблемы, связанные с действиями правоохранительных органов, не должны приводить к таким серьезным ограничениям.
По словам Пескова, на данный момент не планируется отдельного разговора между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым по этому вопросу. Однако при необходимости такой диалог может быть организован в ближайшее время. Российская сторона выразила желание продолжить сотрудничество с Азербайджаном.
Отношения обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге были задержаны десятки граждан Азербайджана, при этом два человека погибли. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило официальный протест и потребовало провести тщательное расследование инцидента. В качестве ответной меры Баку принял решение отменить участие в некоторых совместных культурных и парламентских мероприятиях с Россией.