В Кремле прокомментировали реакцию Азербайджана на скандал с задержаниями в Екатеринбурге

По словам Пескова, на данный момент не планируется отдельного разговора между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым по этому вопросу. Однако при необходимости такой диалог может быть организован в ближайшее время. Российская сторона выразила желание продолжить сотрудничество с Азербайджаном.