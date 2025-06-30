Депутаты Государственного Совета РТ выразили соболезнования иранскому народу

Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.
В обращении, подписанном председателем Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягатом Хусаиновым, депутатами парламента республики Камилем Гилмановым и Мякзюмом Салаховым, а также другими официальными лицами, говорится:
«Не поддаются разумному объяснению неспровоцированные акты агрессии, отвергающие универсальные принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств. Вместе со всей Российской Федерацией выступаем за урегулирование имеющихся разногласий и споров посредством диалога и консультаций, на базе международного права при безусловном уважении уставных принципов Организации Объединенных Наций».
Парламентарии Татарстана выразили искренние слова поддержки всем, кто потерял близких, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани поблагодарил татарстанский парламент за постоянную открытость и сотрудничество, подчеркнув:
«Мы чувствуем братскую поддержку Российской Федерации и всего российского народа. Огромное спасибо руководству республики, лично Раису РТ Рустаму Минниханову, парламенту и многонациональному народу Татарстана за искренние соболезнования».