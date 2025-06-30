Депутаты Государственного Совета РТ выразили соболезнования иранскому народу

Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан направили слова поддержки и соболезнования народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными ракетно-бомбовыми ударами США и Израиля по территории Исламской Республики. Сегодня парламентарии посетили Генеральное консульство Ирана в Казани и оставили запись в Книге соболезнований.