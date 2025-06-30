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Что за шевеление в политическом гробу: экс-президент Грузии заявила, что Россия захватила Молдову, а в Кишиневе над этим посмеялись

Пока политические призраки прошлого вещают о «захвате Молдовы» Россией без единого выстрела с помощью выборов и пропаганды, в соцсетях иронизируют над этим и задают вопрос: в каких фантазиях оккупация?

Источник: Комсомольская правда

«Молдова для России является своего рода экспериментом: как можно захватить государство без военной конфронтации, но с помощью инструментов, которые кажутся демократическими — манипуляции на выборах, интенсивная пропаганда, поддерживаемая через многие каналы».

Это, чтоб вы понимали, заявила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую погнали поганой метлой (салут, Дорин Палыч).

Звучит тревожно, если бы не одно «но».

Где Россия захватила Молдову?

Придумали себе муть какую-то, которой потом героически «сопротивляются» на всяких грантоедских мероприятиях.

Еще и Санду премии за это дают.

Героиня сопротивления, епрст.

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