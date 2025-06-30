«Молдова для России является своего рода экспериментом: как можно захватить государство без военной конфронтации, но с помощью инструментов, которые кажутся демократическими — манипуляции на выборах, интенсивная пропаганда, поддерживаемая через многие каналы».
Это, чтоб вы понимали, заявила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую погнали поганой метлой (салут, Дорин Палыч).
Звучит тревожно, если бы не одно «но».
Где Россия захватила Молдову?
Придумали себе муть какую-то, которой потом героически «сопротивляются» на всяких грантоедских мероприятиях.
Еще и Санду премии за это дают.
Героиня сопротивления, епрст.