Российские дипломаты потеряли связь с журналистами Sputnik Азербайджан

Азербайджан не пускает российских дипломатов к российским журналистам «без объяснения причин», добавила Захарова. Она указала, что Россия обеспекоена этой ситуацией.
Полиция начала операцию в редакции издания днем 30 июня. Туда пришли полицейские.
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