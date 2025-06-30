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Российские дипломаты потеряли связь с журналистами Sputnik Азербайджан

Российские дипломаты более двух часов не могут связаться с журналистами издания Sputnik Азербайджан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Азербайджан не пускает российских дипломатов к российским журналистам «без объяснения причин», добавила Захарова. Она указала, что Россия обеспекоена этой ситуацией.

Полиция начала операцию в редакции издания днем 30 июня. Туда пришли полицейские.

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