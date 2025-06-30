Местную полицейскую службу упразднили в Казахстане: Президент подписал закон

Местная полицейская служба (МПС) была создана в Казахстане в 2016 году. Она подчинялась исполнительной власти и населению, а в ее задачи входила охрана правопорядка, профилактика правонарушений, обеспечение дорожной безопасности и борьба с преступностью. В состав МПС вошли участковые инспекторы полиции и их помощники, ювенальная полиция, школьные инспекторы, подразделения по защите женщин от насилия, а также природоохранная и дорожно-патрульная полиция. Руководители МПС должны были отчитываться перед акимами и маслихатами не реже двух раз в год, а участковые — ежеквартально перед жителями своих участков.