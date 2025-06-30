Местную полицейскую службу упразднили в Казахстане: Президент подписал закон

Законом внесены поправки в законы «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «О правоохранительной службе», «О жилищных отношениях», «О профилактике правонарушений», «О дактилоскопической и геномной регистрации» и другие. Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.
Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих. Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.
В целях реализации указа «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» уточнены цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов. В целях совершенствования организации деятельности полиции, упразднена местная полицейская служба.
Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений. В частности, законом установлена компетенция правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определен порядок ее промышленной переработки. Текст закона публикуется в печати.
Напомним: в конце мая Мажилис утвердил во втором чтении законопроект, который должен сократить бюрократию в работе полиции. Одно из главных изменений — из законов убирается понятие «местная полицейская служба» (МПС), которая была создана в 2016 году. По словам разработчиков, МПС не смогла эффективно выполнять свои задачи — вместо охраны порядка и профилактики правонарушений полиция часто занималась второстепенными вещами, например, следила за благоустройством или вывозом мусора.
Местная полицейская служба (МПС) была создана в Казахстане в 2016 году. Она подчинялась исполнительной власти и населению, а в ее задачи входила охрана правопорядка, профилактика правонарушений, обеспечение дорожной безопасности и борьба с преступностью. В состав МПС вошли участковые инспекторы полиции и их помощники, ювенальная полиция, школьные инспекторы, подразделения по защите женщин от насилия, а также природоохранная и дорожно-патрульная полиция. Руководители МПС должны были отчитываться перед акимами и маслихатами не реже двух раз в год, а участковые — ежеквартально перед жителями своих участков.