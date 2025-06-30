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МИД Армении призвал Россию не вмешиваться в дела страны

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что российские политики и эксперты не имеют права вмешиваться во внутренние дела республики. Так он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о неприемлемых нападках на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

Источник: РИА "Новости"

«Чиновники, парламентарии, эксперты РФ должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас. «В Армении нет борьбы властей против церкви», — отметил он.

Сергей Лавров сегодня заявил, что конфликт ААЦ и правительства Армении — внутреннее дело страны, но неоправданные «нападки на каноническую, тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность». По словам министра, этот вопрос обсуждался и на заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии. Арарат Мирзоян в заседании участвовать не стал.

С прошлой недели в Армении начались следственные действия и задержания в отношении армянских священнослужителей. Премьер-министр Никол Пашинян сообщал о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Среди арестованных по этому делу — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян, критиковавший премьера. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян, возглавляющий группу компаний «Ташир».

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