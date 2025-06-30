МИД Армении призвал Россию не вмешиваться в дела страны

«Чиновники, парламентарии, эксперты РФ должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал Арарат Мирзоян на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас. «В Армении нет борьбы властей против церкви», — отметил он.