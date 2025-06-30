Токаев реорганизовал Антикор и передал его в ведение КНБ

«В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Также президент постановил образовать ведомство Комитета национальной безопасности — Службу по противодействию коррупции КНБ РК.
Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.
КНБ должен быть в течение месяца внести на рассмотрение президента проект Положения о Службе, а также совместно с правительством и Агентством по делам госслужбы предложения по перераспределению штатной численности реорганизованного Антикора.