СМИ: прекращение войны в Газе не входит в планы Нетаньяху

Рон Дермер, министра стратегического планирования Израиля, намерен обсудить условия такой сделки в понедельник в США, особенно в свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что прекращение огня в Газе неизбежно. В пятницу Трамп предположил, что перемирие в Газе может быть достигнуто уже на следующей неделе. Его заявление, по сведениям Ynet News, удивило политиков Иерусалима, которые не получали никакой предварительной информации, предполагающей, что такое развитие событий оправдывает этот прогноз.