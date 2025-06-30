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СМИ: прекращение войны в Газе не входит в планы Нетаньяху

Израильские силы близки к взятию под контроль 75% территории сектора Газа. Однако ЦАХАЛ не намерен завершать реализацию операции «Колесницы Гидеона», пишут израильские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Колесницы Гидеона» — это многоэтапная военная кампания, направленная на уничтожение ХАМАС. А поскольку в правительстве Израиля считают, что ХАМАС еще не побежден и заявленные цели не достигнуты, военные действия в Газе продолжатся, говорится в статье Israel Hayom. Более того, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступает против притока гуманитарной помощи в Газу. Он утверждает, что продолжение оказания такой помощи мешает Израилю достичь своих военных целей.

По словам осведомленных источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос об окончании войны в Газе не обсуждается.

Однако он не исключает потенциальной сделки в рамках «плана Уиткоффа», который предусматривает освобождение части заложников с последующим возобновлением войны.

Рон Дермер, министра стратегического планирования Израиля, намерен обсудить условия такой сделки в понедельник в США, особенно в свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что прекращение огня в Газе неизбежно. В пятницу Трамп предположил, что перемирие в Газе может быть достигнуто уже на следующей неделе. Его заявление, по сведениям Ynet News, удивило политиков Иерусалима, которые не получали никакой предварительной информации, предполагающей, что такое развитие событий оправдывает этот прогноз.

В субботу высокопоставленные израильские чиновники, участвующие в переговорах о прекращении огня в Газе, подтвердили, что не видят оснований для оптимизма Трампа по этому вопросу.

«К сожалению, нет никаких признаков гибкости или изменения позиции ХАМАС, равно как и позиции премьер-министра (Израиля) по прекращению войны», заявил высокопоставленный израильский чиновник. В Израиле считают, что оптимизм Трампа отражает его «личное желание» использовать импульс, набранный после ирано-израильского конфликта, и добиться еще одного политического результата.

Что касается «плана Уиткоффа», то прекращение огня позволило бы Нетаньяху обеспечить возвращение некоторых заложников и дать возможность израильским военным перегруппироваться. Такую стратегию одобряет и начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Тем не менее несколько членов израильского кабинета министров опасаются, что из-за растущего дипломатического давления США временное соглашение о прекращении огня в Газе может превратиться в постоянную договоренность.

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