СМИ: прекращение войны в Газе не входит в планы Нетаньяху

«Колесницы Гидеона» — это многоэтапная военная кампания, направленная на уничтожение ХАМАС. А поскольку в правительстве Израиля считают, что ХАМАС еще не побежден и заявленные цели не достигнуты, военные действия в Газе продолжатся, говорится в статье Israel Hayom. Более того, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступает против притока гуманитарной помощи в Газу. Он утверждает, что продолжение оказания такой помощи мешает Израилю достичь своих военных целей.
Однако он не исключает потенциальной сделки в рамках «плана Уиткоффа», который предусматривает освобождение части заложников с последующим возобновлением войны.
Рон Дермер, министра стратегического планирования Израиля, намерен обсудить условия такой сделки в понедельник в США, особенно в свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что прекращение огня в Газе неизбежно. В пятницу Трамп предположил, что перемирие в Газе может быть достигнуто уже на следующей неделе. Его заявление, по сведениям Ynet News, удивило политиков Иерусалима, которые не получали никакой предварительной информации, предполагающей, что такое развитие событий оправдывает этот прогноз.
«К сожалению, нет никаких признаков гибкости или изменения позиции ХАМАС, равно как и позиции премьер-министра (Израиля) по прекращению войны», — заявил высокопоставленный израильский чиновник. В Израиле считают, что оптимизм Трампа отражает его «личное желание» использовать импульс, набранный после ирано-израильского конфликта, и добиться еще одного политического результата.
Что касается «плана Уиткоффа», то прекращение огня позволило бы Нетаньяху обеспечить возвращение некоторых заложников и дать возможность израильским военным перегруппироваться. Такую стратегию одобряет и начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Тем не менее несколько членов израильского кабинета министров опасаются, что из-за растущего дипломатического давления США временное соглашение о прекращении огня в Газе может превратиться в постоянную договоренность.